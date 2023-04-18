Стала известна причина аварии Джорджа Рассела на Гран-при в Австралии

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Немецкая команда Mercedes установила причину аварии, произошедшей с пилотом Джорджем Расселом во время Гран-при Австралии. Auto Motor und Sport сообщил, что поломка двигателя автомобиля британского гонщика была вызвана попаданием в цилиндр обломков с трассы.

Технические эксперты команды заявили, что двигатель внутреннего сгорания и связанные с ним компоненты, такие как турбокомпрессор и MGU-H, были потеряны. Однако неясно, сохранились ли другие компоненты, такие как аккумулятор или электроника.

Напомним, что Рассел был вынужден досрочно сойти с дистанции после того, как его двигатель загорелся во время Гран-при Австралии. Победителем этапа в Мельбурне был объявлен Макс Ферстаппен из команды Red Bull.

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