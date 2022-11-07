Тренер Большунова приравнял спортсменов, меняющих гражданство, к предателям

По мнению старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, спортсмены, решившие поменять спортивное гражданство, это предатели Родины.

Тренер подчеркнул, что не может понять таких людей, которые остались без Родины и с весьма сомнительными перспективами на чужбине.

"Люди получают паспорт другой стороны. Если это не предательство, то это измена Родине. Никогда я их не понимал и не пойму. Это люди — круглые сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждет с распростертыми объятиями в другой стране? Многим ведь отказывают. А они уже подали документы, то есть ввели себя в определенный статус. Здесь они тоже никому уже не нужны", — сказал Бородавко, которого цитирует "Чемпионат".

Тренер посоветовал спортсменам, которые решаются на такие радикальные поступки, "думать хорошенько", прежде чем что-то делать.