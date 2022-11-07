По мнению старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, спортсмены, решившие поменять спортивное гражданство, это предатели Родины.
Тренер подчеркнул, что не может понять таких людей, которые остались без Родины и с весьма сомнительными перспективами на чужбине.
"Люди получают паспорт другой стороны. Если это не предательство, то это измена Родине. Никогда я их не понимал и не пойму. Это люди — круглые сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждет с распростертыми объятиями в другой стране? Многим ведь отказывают. А они уже подали документы, то есть ввели себя в определенный статус. Здесь они тоже никому уже не нужны", — сказал Бородавко, которого цитирует "Чемпионат".
Тренер посоветовал спортсменам, которые решаются на такие радикальные поступки, "думать хорошенько", прежде чем что-то делать.
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