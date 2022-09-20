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Страны ШОС могут лишить МОК легитимности и львиной доли олимпийских денег

Спорт

Двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, состоявшийся в Самарканде 15-16 сентября, привлёк к себе самое пристальное внимание даже в тех странах, которые в ШОС не входят. Буквально каждое сделанное там заявление мировые СМИ рассматривали "под микроскопом".

Страны ШОС могут лишить МОК легитимности и львиной доли олимпийских денег

Однако, один важный вопрос, поднятый президентом Белоруссии, всё же остался за рамками новостей:

  • Александр Лукашенко усомнился в легитимности Олимпийских игр "в их сегодняшнем варианте".

По словам белорусского лидера, главное мероприятие в мире спорта сейчас превращено, стараниями западных лидеров, в инструмент борьбы против политических оппонентов. Такой же, как санкции, манипуляции с визами и прочее.

Лукашенко напомнил, что в Олимпийской хартии чётко прописано:

"… спортивные организации внутри Олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет",

а также, что

"… должно быть обеспечено отсутствие какой-либо формы дискриминации — расового, языкового, религиозного, политического характера".

То есть, подчеркнул в своём выступлении Лукашенко, "спорт должен объединять страны и народы", а сейчас, в угоду политической конъюнктуре, наоборот — разделяет.

"В целях повышения авторитета стран-членов ШОС … предлагаем провести комплекс мероприятий по летним олимпийским видам спорта в 2024 году и по зимним в 2026-ом", — подытожил глава Белоруссии.

То есть, Лукашенко с трибуны ШОС обвинил Международный Олимпийский комитет в невыполнении собственного устава. А заодно и ясно дал понять:

  • если в МОК не одумаются и продолжат играть на стороне Запада, то в Олимпиадах участвовать одни западные страны и будут.

Весьма вероятно, что такая перспектива функционеров МОК не обрадует — они же привыкли хорошо жить на взносы стран-участниц олимпийского движения.

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Автор: Ольга Лебедева
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