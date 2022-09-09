Принцип "спорт вне политики" официально заменён на "никакого спорта, только политика"

В ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) директор по коммуникациям Марк Адамс фактически признал, что решения, принимаемые организацией, продиктованы политикой, а не спортивными принципами.

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет принял защитные меры, и они остаются в силе: на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов;

международные федерации не должны проводить соревнований в России, — — сказал спортивный чиновник, добавив: — Защитные меры были приняты из-за того, что правительства отдельных стран стали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций, поставив тем самым под угрозу цельность спортивных соревнований. Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы вынуждены были, ради сохранения своей гуманитарной миссии по объединению спортивного мира, рекомендовать неучастие спортсменов по национальному признаку".

То есть, МОК, устами Адамса признал:

политики несмотря на то, что это запрещено правилами организации, вовсю вмешиваются в спорт.

МОК пора реорганизовывать

После "признаний" Марка Адамса возникает резонный вопрос:

Почему наказывают не тех, кто со своим уставом лезет в чужой монастырь, а только Россию? Равно как и то, чем события на Украине отличаются от прочих вооружённых конфликтов — вторжения США в Ирак, в Югославии?

Об этом корреспондент Pravda. Ru Марина Курако поговорила с председателем думского Комитета по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым.

— Вы сами ответили на свой вопрос. Всё правильно. Единственное, что я могу добавить, так это обратить внимание на то, что МОК говорит:

"Мы постоянно мониторим ситуацию на Украине".

Какое отношение МОК имеет к Украине? Почему МОК не мониторит ситуацию на нефтяном рынке? Почему МОК не интересует цена на газ, например, или как живут в Африке дети и почему там люди сейчас гибнут от голода? Почему их это не интересует? А происходящее на Украине — интересует настолько, что они это "мониторят"?

Когда каждый будет заниматься своим делом, тогда у нас будет порядок. МОК должен развивать спорт, должен отстаивать интересы спортсменов и национальных и международных федераций, развивать спорт он должен. А когда МОК у нас занимается политикой, бизнесом, войной, наконец… Он должен никому ничего не рекомендовать.

"МОК рекомендует не приглашать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях" — это катастрофа. МОК первым сегодня должен был поднять истерику, почему российских граждан не будут пускать на территорию Евросоюза, кроме как по семейным причинам и медицинским.

А спортсмены вообще тут причём? Кто будет отстаивать интересы наших спортсменов? Это должны вместе делать наша страна и МОК. Ну ещё международные федерации. А они вместо того, чтобы поднять скандал, сидят тихонечко и ухмыляются. Чем просто разжигают вражду между народами.

В этом и есть проблема. Поэтому я считаю, МОК требует реорганизации, устав МОК обязательно должен подвергнуться аудиту. Потому что сейчас конкретно в МОКе по национальному признаку отстраняют спортсменов целых стран — Россия, Белоруссия, Иран. Это катастрофа. Для МОК это катастрофа.

— Принцип что "спорт вне политики", вдруг заменён на "никакого спорта, только политика"?

— Да. К сожалению, это очередная организация, которая выполняет заказы политиков, бизнесменов, целых государств, объединений, в том числе военных объединений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.