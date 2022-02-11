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Автор Светлана Нерадовская

РУСАДА начало расследование по персоналу Валиевой

Спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило инициатором расследования, касающегося персонала российской фигуристки Камилы Валиевой.

РУСАДА начало расследование по персоналу Валиевой

"В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", — сообщили представители РУСАДА.

Как пишет Sports.ru, ранее сообщалось, что допинг-проба, которую Валиева сдавала ещё 25 декабря, оказалась положительной, показав наличие в организме спортсменки микродозы запрещённого вещества триметазидина.

Тренером фигуристки является Этери Тутберидзе, с которой сотрудничают тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Сейчас делом Валиевой занимается Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен рассмотреть обжалование решения об отстранении Валиевой, поданное МОК, Международным союзом конькобежцев и WADA. Решение должно быть принято до 15 февраля, до начала соревнования женщин-одиночниц.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Произвольная программа, командный турнир
Автор: Светлана Нерадовская
Темы допинг расследование
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