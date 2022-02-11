РУСАДА начало расследование по персоналу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило инициатором расследования, касающегося персонала российской фигуристки Камилы Валиевой.

"В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", — сообщили представители РУСАДА.

Как пишет Sports.ru, ранее сообщалось, что допинг-проба, которую Валиева сдавала ещё 25 декабря, оказалась положительной, показав наличие в организме спортсменки микродозы запрещённого вещества триметазидина.

Тренером фигуристки является Этери Тутберидзе, с которой сотрудничают тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Сейчас делом Валиевой занимается Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен рассмотреть обжалование решения об отстранении Валиевой, поданное МОК, Международным союзом конькобежцев и WADA. Решение должно быть принято до 15 февраля, до начала соревнования женщин-одиночниц.

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