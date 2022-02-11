"Война между своими": Скелетонистка Никитина о ситуации в сборной на ОИ

29-летняя скелетонистка сборной России Елена Никитина рассказала, какая царит атмосфера в сборной команде на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине.

"Друзья, спасибо всем за поддержку… Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена ещё в середине сезона. Очень, очень сложно было всё преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим, но не получилось, к сожалению, я не робот… Очень давно хотела всё рассказать, вне зависимости от результата!" - сообщает спортсменка.

Никитина отметила, что теперь она поедет два заезда только для себя. Елена больше никому ничего доказывать не собирается, а просто хочет насладиться процессом когда-то любимого дела.

Елена благодарит болельщиков и советует бежать от людей, которые ждут ваших ошибок, которые по сто раз говорят, что у вас ничего не получится.

"Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю! Внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время! Это самое страшное, самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан!" — пишет Никитина в сториз Instagram.