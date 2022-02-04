Роднина заявила, что не смотрит командный турнир по фигурному катанию на Играх

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что думает по поводу начавшегося выступления фигуристов на Олимпиаде в Пекине. По признанию Родниной, командный турнир она не смотрит и смотреть не собирается.

"Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаём мы от американцев, ну и пусть. Ещё догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования", — сказала Роднина, которую цитирует Championat.com.

Олимпийская чемпионка дала свои оценки прокатам российских фигуристов и их соперников. Она признала, что результат россиян в танцах на льду и в состязании спортивных пар может быть лучше.

Роднина добавила, что к судейству в парах у неё нет претензий.

"Что касается вопросов к судейству в спортивных парах, то китайская пара — сильная, давайте честно. Вэньцзинь Суй и Цун Хань — чемпионы мира, серебряные призёры ОИ, достаточно давно выступают. Любой спортсмен у себя дома будет выступать с большей отдачей. Что касается Синициной и Кацалапова, то Никита сам сказал, что была ошибка", — заключила Роднина.

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