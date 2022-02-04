Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что думает по поводу начавшегося выступления фигуристов на Олимпиаде в Пекине. По признанию Родниной, командный турнир она не смотрит и смотреть не собирается.
"Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаём мы от американцев, ну и пусть. Ещё догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования", — сказала Роднина, которую цитирует Championat.com.
Олимпийская чемпионка дала свои оценки прокатам российских фигуристов и их соперников. Она признала, что результат россиян в танцах на льду и в состязании спортивных пар может быть лучше.
Роднина добавила, что к судейству в парах у неё нет претензий.
"Что касается вопросов к судейству в спортивных парах, то китайская пара — сильная, давайте честно. Вэньцзинь Суй и Цун Хань — чемпионы мира, серебряные призёры ОИ, достаточно давно выступают. Любой спортсмен у себя дома будет выступать с большей отдачей. Что касается Синициной и Кацалапова, то Никита сам сказал, что была ошибка", — заключила Роднина.
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