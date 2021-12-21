Российский хоккеист Капризов установил ещё один рекорд "Миннесоты"

"Миннесота Уайлд" на выезде проиграла "Даллас Старс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в ночь на 21 декабря, завершилась со счетом 7:4. В проигравшей команде отличился российский хоккеист Кирилл Капризов. Он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Как сообщает Twitter-аккаунт НХЛ, это позволило ему установить ещё один рекорд клуба. Теперь у Капризова 36 очков за результативность (12 голов и 24 передачи) в стартовых 30 играх сезона.

"Миннесота" набрала 40 очков в 30 матчах. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

В начале декабря Капризов в матче против "Торонто Мэйпл Лифс" совершил результативную передачу и победный буллит. Россиянин установил другой рекорд клуба: он достиг отметки в 80 набранных очков по системе "гол плюс пас" за 79 игр.

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