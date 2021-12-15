Конфликт между Губерниевым и Тихоновым набирает обороты

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём конфликте с биатлонистом, четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.

В беседе со Sport.ru телеведущий отметил, что не собирается мириться со спортсменом.

"Могу ли я помириться с Тихоновым? Мне западло. Из великого спортсмена он превратился в абсолютно нерукопожатного персонажа. Для меня он потерял человеческий облик", — едко отметил Губерниев, добавив, что он считает Тихонова "фуфлом и жалкой ничтожной личностью".

Ранее Александр Тихонов отреагировал на слова бывшего форварда сборной России Романа Павлюченко, который сказал, что не подаст руки Дмитрию Губерниеву.

"Губерниев дождётся, и кто-нибудь ему в лоб, дураку, прихватит. Это же лицо телеканала. Все комментаторы прошлого просто перевернулись: Сурков, Озеров и все подряд. Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить", — прокомментировал Тихонов.

Олимпийский чемпион не смог сдержаться, когда услышал, что Губерниев назвал его "жалкой ничтожной личностью и фуфлом".

"Дурак дураком. Просто болван. У меня ощущение, что у Губерниева болезнь Паркинсона развивается всё больше и больше. Не встречал ни одного человека, который бы относился к нему нормально", — сообщил Тихонов.

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