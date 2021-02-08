"Конь в пальто": Тихонов про инициатора открытого письма Губерниеву

Четырёхкратный чемпион мира Александр Тихонов рассказал, как появилось открытое письмо в адрес комментатора Дмитрия Губерниева. Он стал одним из подписавших обращение, в котором журналиста обвиняют в постоянных оскорблениях спортсменов.

Тихонов на вопрос про письмо не стеснялся в выражениях. Экс-глава СБР использовал грубые слова в адрес Губерниева, которые можно перефразировать как "презерватив" и "подлый человек". Так олимпийский чемпион охарактеризовал комментатора за слова про Евгения Гараничева. Ранее журналист заявил, что этот биатлонист не должен был ехать на чемпионат мира в Поклюку.

Также олимпийский чемпион уточнил, что не был инициатором письма.