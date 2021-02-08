Четырёхкратный чемпион мира Александр Тихонов рассказал, как появилось открытое письмо в адрес комментатора Дмитрия Губерниева. Он стал одним из подписавших обращение, в котором журналиста обвиняют в постоянных оскорблениях спортсменов.
Тихонов на вопрос про письмо не стеснялся в выражениях. Экс-глава СБР использовал грубые слова в адрес Губерниева, которые можно перефразировать как "презерватив" и "подлый человек". Так олимпийский чемпион охарактеризовал комментатора за слова про Евгения Гараничева. Ранее журналист заявил, что этот биатлонист не должен был ехать на чемпионат мира в Поклюку.
Также олимпийский чемпион уточнил, что не был инициатором письма.
"Кто был инициатором? Конь в пальто. Так и напишите. Но не Тихонов. Как только мне подсказали, я подписал", — приводит "СЭ" слова Тихонова.
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