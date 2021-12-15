У Татьяны Тарасовой усугубились проблемы со здоровьем

Тренер Татьяна Тарасова не смогла присутствовать на полуфинале шоу "Ледниковый период" из-за плохого самочувствия, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ведущий шоу и бывший подопечный Тарасовой Алексей Ягудин верит, что главный член жюри найдёт в себе силы вернуться и быть в проекте до его завершения.

Известно, что последние несколько месяцев Татьяна Тарасова страдает из-за проблем со здоровьем, передвигаясь только в инвалидной коляске. Но, несмотря на это, тренер до последнего момента продолжала исполнять взятые на себя обязательства члена жюри в "Ледниковом периоде".

Участников ледового шоу ждут только показательные выступления и церемония награждения, которые последуют за последним соревновательным этапом.

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