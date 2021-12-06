Рудковская осадила Тарасову после критики Гном Гномыча

Яна Рудковская поспешила ответить Татьяне Тарасовой, которая не увидела в юном Саше Плющенко потенциала.

Восьмилетний Александр Плющенко, известный на просторах Сети как Гном Гномыч, упорно тренируется под руководством своего отца, Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ребёнок проводит много времени на льду, перенимая бесценный опыт талантливого родителя.

Тренер Татьяна Тарасова пока не увидела в мальчике потенциала.

"Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать", — сказала Татьяна Анатольевна в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Эти слова задели маму мальчика Яну Рудковскую. Продюсер отметила, что для неё слова Тарасовой не являются авторитетными, так как её уверенность в таланте сына подкрепили другие маститые звёзды фигурного катания.

"Смотря с кем сравнивать. Она потенциал не видит, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны", — цитирует слова Яны "Спорт-Экспресс".

Супруга Евгения Плющенко не сомневается, что её наследник станет хорошим спортсменом, если на пути к успеху ему не помешают травмы.

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