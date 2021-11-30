Российский лыжник Терентьев поразил бегом в гору Клебо и Нортуга

После того, как на первом этапе Кубка мира молодой российский лыжник Александр Терентьев из Нарьян-Мара победил "короля спринта" Йоханнеса Клебо, о нём заговорил весь спортивный мир.

В интервью Metaratings.ru Терентьев рассказал, что на лыжи его поставил отец в 3 года, не профессиональный лыжник, но большой любитель лыжных гонок.

Спортсмен рассказал, что пока он отдаёт предпочтение спринту, который у него является "ярко выраженным", хотя понемногу тренирует и дистанции, скромно признавшись, что в них он "понемногу добавляет, но пока маленькими-маленькими шагами". Он добавил, что для него любые соревнования — праздник.

"Думаю, что, скорее всего, пока ограничусь спринтами, гонками на 15 км и эстафетами. На более длинные дистанции пока не буду претендовать".

А на вопрос, как ему удалось выиграть у самого Клебо спурт в гору в финале Кубка мира в Руке, Терентьев со смехом ответил, что "лучше об этом у Йоханнеса спросить".

На вопрос о том, болеет ли он астмой, как многие норвежские лыжники, российский атлет ответил отрицательно, добавив, что астма у норвежской сборной — "это странно и неприятно, но что с этим поделаешь…".

Терентьев рассказал, что в команде все искренне радовались его победе в спринте. Также с победой его лично поздравил двукратный лыжный король Петтер Нортуг, который сообщил, что впечатлён бегом россиянина в гору, и преподнёс ему на память презент — свою фирменную шапочку.

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