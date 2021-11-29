На болельщиков ЦСКА было составлен 51 протокол после проигрыша "Зениту"

Московскими представителями правопорядка был выписан 51 протокол о нарушениях порядка болельщиками во время игры футбольных команд "Зенит" и ЦСКА, которая состоялась в Москве. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, добавив, что граждане, в отношении которых были составлены протоколы, были задержаны и доставлены в территориальные органы внутренних дел после окончания матча. Об этом сообщает Интерфакс.

25 протоколов было выписано за нарушение правил поведения зрителей во время официальных спортивных соревнований по статье 20.31 КоАП РФ, 14 из которых было составлено за использование пиротехники во время матча.

Обвиняемым по этой статье грозит штраф от 3 до 10 тысяч рублей, плюс запрет на посещение массовых спортивных мероприятий до 3 лет.

23 болельщика обвиняются в распитии спиртных напитков или употреблении наркотических веществ в общественных местах. Двоим предъявлено обвинение в мелком хулиганстве, ещё одному выписан протокол за то, что он уклоняется от наложенного на него административного взыскания.

Органы правопорядка также выдвинули обвинение руководству стадиона "ВЭБ-Арена" в несоблюдении правил безопасности во время проведения спортивного мероприятия такого уровня.

Встреча ЦСКА с "Зенитом" закончилась накануне со счётом 0:2 в пользу последнего. После этого некоторые болельщики ЦСКА начали вести себя агрессивно.

Руководство ЦСКА осудило самое массовое использование пиротехники за всю историю "ВЭБ-Арены", отметив, что невиновные тоже страдать не должны.

"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему", — сообщили в клубе.

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