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Тренер Давидян рассказал о достоинствах футболиста Черникова

Спорт

По мнению тренера Мхитара Давидяна, полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Александр Черников по некоторым параметрам превосходит Криштиану Роналду.

Тренер Давидян рассказал о достоинствах футболиста Черникова

"У него телосложение как у бодибилдера. Помню фото из раздевалки, где Саша без майки — там Криштиану Роналду отдыхает", — так описал внешность игрока тренер, добавив, что хотя Черников отличается и отличается зверским аппетитом, это никак не сказывается на его отличной форме.

Александр Черников с самого начала играет в "Краснодаре", начав выступать за основной состав 25 сентября 2019 года. Этой осенью футболиста добавили в расширенный список сборной России для участия в решающих отборочных матчах на ЧМ-2022.

Черникова называют одним из самых перспективных опорников. Давидян говорит, что футболист обладает редкой способностью чисто отобрать мяч.

"Для Саши не было авторитетов на поле. Ему всё равно, кто против кого играет. За эти качества его и вызвали в сборную", — так описал своего воспитанника Давидян в интервью Sport24.

Экс-тренер "Краснодара" Олег Фоменко считает, что Черников обладает "великолепными скиллами разрушителя". По его словам, его невозможно обыграть, если он идёт в отбор, он ни за что не даст себя пройти. Он, по мнению тренеров, просто не умеет проигрывать "даже в микроэпизодах".

 

 

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Краснодар 2 Александр Черников
Автор: Светлана Нерадовская
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