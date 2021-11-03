"Зенит" проиграл "Ювентусу" со счётом 2:4 в матче Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" победил петербургский "Зенит" в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч в Турине завершился со счётом 4:2. Из команды победителей дубль оформил Пауло Дибала. Также голы забили Федерико Кьеза и Альваро Мората. На 26-й минуте игры защитник ФК "Ювентус" Леонардо Бонуччи забил мяч в собственные ворота.

Среди российских футболистов отличился Сердар Азмун, который забил гол на второй компенсированной минуте матча.

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице группы Н с 12 очками. Туринский клуб будет участвовать в 1/8 финала турнира. За ним в рейтинге следуют "Челси", "Зенит" и "Мальме".

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал петербургскую команду после матча с "Ювентусом".

"Зенит" — флагман российского футбола! Но даже бледный в последнее время "Ювентус" выглядит исполином перед скромным европейским "Зенитом"!" — написал он в своём Telegram-канале.

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