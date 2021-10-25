Дзюбу не включили в состав сборной России по футболу в ноябре

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что Артём Дзюба не вошёл в состав сборной в ноябре по решению тренерского штаба. Об этом он сообщил в интервью для Российского футбольного союза.

Сборная России будет играть ноябрьские отборочные матчи к Чемпионату мира 2022 с Кипром и Хорватией. Нападающий Дзюба не примет в них участие, так как не вошёл в расширенный состав футболистов. Карпин уточнил, что это не было личным решением спортсмена.

"Это решение тренерского штаба", — сказал тренер.

Он также отметил, что список футболистов в настоящий момент состоит из 41 спортсмена. Однако состав планируют корректировать.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что бразилец Клаудиньо из "Зенита" допускает возможность сыграть за сборную России по футболу на Чемпионате мира 2022.

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