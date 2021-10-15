"Мини-Дзюба" может сыграть за сборную России

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо допустил возможность представить сборную России по футболу на Чемпионате мира 2022.

Спортсмен рассказал Sport24, что сыграть на ЧМ — это его мечта, при этом футболист добавил:

"Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!".

В этом году 24-летний Клаудиньо взял золото на Олимпийских играх в Токио, выступив в составе бразильской сборной.

Сборная России уже одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 над командой Словении. Следующий отборочный матч сборная проведёт дома. Футболисты встретятся с командой Кипра 11 ноября.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ранее прокомментировал для Pravda.Ru расширенный состав сборной России по футболу.

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