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"Она может убить" - американский тренер восхитился российской волейболисткой

Спорт » Командные виды » Волейбол

"17-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева может кого-нибудь убить, если будет играть против старшеклассниц", — предупредил тренер женской сборной США по волейболу.

 

Комментарий последовал после того, как его команда "с треском" проиграла россиянкам на Олимпийских играх в Токио.

  • Встреча группы B завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19) в пользу российской команды.

Американский тренер Карч Киралы с восхищением выделил "вундеркинда" казанского "Динамо" Арину Федоровцеву и её одноклубницу Ирину Воронкову:

"В столь юном возрасте — она же этой осенью будет старшеклассницей — такая поразительная сила удара, — сказал трехкратный олимпийский чемпион о Федоровцевой. — К счастью, она не играет против других игроков старшей школы, иначе она может кого-нибудь убить или, по крайней мере, обеспечить пять сотрясений мозга за матч. Отдайте должное России: они сыграли действительно острую, чистую игру в волейбол. Их подача действительно доставила нам некоторые неприятности".

 

Играя под знаменем ОКР в результате решения МОК, российские волейболистки обеспечили себе место в плей-офф соревнований.

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Автор: Ольга Лебедева
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