"17-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева может кого-нибудь убить, если будет играть против старшеклассниц", — предупредил тренер женской сборной США по волейболу.
Комментарий последовал после того, как его команда "с треском" проиграла россиянкам на Олимпийских играх в Токио.
Американский тренер Карч Киралы с восхищением выделил "вундеркинда" казанского "Динамо" Арину Федоровцеву и её одноклубницу Ирину Воронкову:
"В столь юном возрасте — она же этой осенью будет старшеклассницей — такая поразительная сила удара, — сказал трехкратный олимпийский чемпион о Федоровцевой. — К счастью, она не играет против других игроков старшей школы, иначе она может кого-нибудь убить или, по крайней мере, обеспечить пять сотрясений мозга за матч. Отдайте должное России: они сыграли действительно острую, чистую игру в волейбол. Их подача действительно доставила нам некоторые неприятности".
Играя под знаменем ОКР в результате решения МОК, российские волейболистки обеспечили себе место в плей-офф соревнований.
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