Россия победила Финляндию на Евро-2020, но потеряла Фернандеса

Сборная России во втором матче на Евро-2020 победила Финляндию с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Алексей Миранчук в компенсированное к первому тайму время.

В первой половине россияне полностью контролировали ход матча и имели не один хороший момент для взятия ворот. Во второй половине такая же игра была на поле до 60-й минуты, после чего игра проходила остро с обеих сторон. Ещё по разу могли забить Далер Кузяев и Роман Зобнин, но ворота Лукаша Градецки остались в неприкосновенности.

Россия заработала три очка в двух матчах. Такой же результат у Финляндии. В последнем туре россияне сыграют с Данией, а финны - против Бельгии.

Травма Фернандеса

В середине первого тайма игру омрачила травма Марио Фенандеса. Защитник сборной России упал в штрафной на спину, после чего покинул поле на носилках.

Игрока доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга. У футболиста подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Вероятно, на Евро-2020 он больше не сыграет.