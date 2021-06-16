Миранчук забил первый гол России на Евро-2020

Сборная России в компенсированное к первому тайму время открыла счёт в матче Евро-2020 против Финляндии. Гол на свой счёт записал Алексей Миранчук.

Гол Миранчука в ворота Финляндии

Миранчук в штрафной получил мяч от Артёма Дзюбы и красивым обводящим ударом отправил его в угол ворот финского голкипера.

Миранчук, выступающий за "Аталанту", проводит 35-й матч в составе сборной России. Это шестой гол полузащитника за националную команду.

Первый тайм завершился со счётом 1:0. У сборной России в этом отрезке встречи произошла потеря - Марио Фернандес неудачно приземлился спиной на газон и был заменён на Вячеслава Караваева.

В первом матче сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. Финляндия в первом туре выиграла у Дании (1:0).