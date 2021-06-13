Англичане освистали хорватских футболистов за отказ преклонить колено

Сборные Англии и Хорватии по-разному отнеслись к акции в поддержку движения Black Lives Matter. Перед матчем Евро-2020 в Лондоне англичане преклонили колено по традиции, сложившейся после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Хорваты на колено не встали. Такое решение сборная приняла перед Евро, о чём было объявлено в прессе. На свой поступок хорватская команда услышала свист с трибун стадиона "Уэмбли".

Разное отношение футболистов к Black Lives Matter периодически приводит к скандалам за пределами поля. Так, за несколько дней до Евро-2020 в Бухаресте болельщики освистали сборную Ирландии, которая колено преклонила.

Сборная России после матча в Санкт-Петербурге 12 июня попала под критику британцев из-за отказа встать на колено. Команда Бельгии поддержала акцию в поддержку BLM.

Ранее российский арбитр Сергей Карасёв был раскритикован в Западной Европе за отказ встать на колено вместе с футболистами.