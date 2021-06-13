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Нацистский лозунг стал официальным символом украинского футбола

Спорт » Командные виды » Футбол

На следующий день после того, как организаторы Евро-2020 — УЕФА постановили, что Украина должна удалить нацистский лозунг с футболок, Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила его в качестве официального символа сборной страны.

Глава УАФ Андрей Павелко сообщил в Facebook:

"Слава Украине!” и "Героям слава!" был присвоен официальный статус после единогласного голосования исполнительного комитета ассоциации.

© Facebook Андрей Павелко (Andrii Pavelko)

По словам Павелко, "Слава Украине! "и "Слава героям!" уже много лет используются "миллионами болельщиков".

Напомним, в четверг, европейский футбольный совет УЕФА потребовал, чтобы фраза — "героям слава" — была удалена с футболки, "поскольку, если сложить их вместе, эти две фразы считаются политическими".

"Слава Украине” сама по себе была определена как родовая и имеющая общегосударственное значение, но конкретное сочетание этих двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение", — говорится в заявлении УЕФА.

ДЛЯ СПРАВКИ

Эти две фразы имеют долгую историю на Украине, начиная с 1800-х годов. Однако в ХХ веке они приобрели националистические, крайне правые коннотации:

Оба лозунга были использованы членами Организации украинских националистов (ОУН*) и Украинской повстанческой армии (УПА*) — группировок, которые воевали вместе с нацистами во Второй мировой войне и сыграли значительную роль в Холокосте.

В последние годы правительство попыталось реабилитировать эти фразы и сделало их официальным приветствием армии страны.

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Автор: Ольга Лебедева
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