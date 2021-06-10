УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы "политический" лозунг

Сборная Украины на Евро-2020 выступит без лозунга "Героям слава!" на форме. Такое решение принял УЕФА.

Лозунг "Слава Украине!" будет оставлен на форме, так как сам по себе не является нарушением. Вместе с тем с футболок уберут "Героям слава!", так как в сочетании с первым он несёт "явный политический подтекст", сообщает пресс-служба УЕФА.

Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" использовался во времена ВОВ националистическими организациями ОУН* и УПА*, которые воевали на стороне гитлеровской Германии.

Крым останется "украинским"

Также в УЕФА сообщили, что решено оставить на футболке карту Украины образца 2014 года с Крымом в составе. По мнению УЕФА, в этом вопросе нет никаких разночтений, так как ООН признаёт такие границы украинского государства.

*запрещены на территории РФ