Минспорта ожидает от России третье место в медальном зачёте Олимпиады-2020

Министр спорта Олег Матыцин рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр в Токио. По его словам, медальные планы на Игры в Токио строить сложно из-за отмены множества соревнований.
Вместе с тем, Матыцин надеется на то, что российская команда попадёт в тройку призёров медального зачёта Олимпиады.
"Как всегда, мы надеемся на успешное выступление, хотим быть в тройке призеров... Все сборные находятся в одинаковом состоянии, у всех были сложности. Посмотрим, трудности нам не первый раз преодолевать, Россия всегда выходила из них с честью", - приводят "Известия" слова Матыцина.
Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. На Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград. Наиболее медальные виды - лёгкая атлетика (48 комплектов), плавание (37) и велоспорт (22).
На Олимпиаде-2016 в Рио команда России заняла четвёртое место в медальном зачёте. В тройку призёров вошли США, Великобритания и Китай.
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