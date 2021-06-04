Минспорта ожидает от России третье место в медальном зачёте Олимпиады-2020

Министр спорта Олег Матыцин рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр в Токио. По его словам, медальные планы на Игры в Токио строить сложно из-за отмены множества соревнований.

Вместе с тем, Матыцин надеется на то, что российская команда попадёт в тройку призёров медального зачёта Олимпиады.

"Как всегда, мы надеемся на успешное выступление, хотим быть в тройке призеров... Все сборные находятся в одинаковом состоянии, у всех были сложности. Посмотрим, трудности нам не первый раз преодолевать, Россия всегда выходила из них с честью", - приводят "Известия" слова Матыцина.

Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. На Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград. Наиболее медальные виды - лёгкая атлетика (48 комплектов), плавание (37) и велоспорт (22).

На Олимпиаде-2016 в Рио команда России заняла четвёртое место в медальном зачёте. В тройку призёров вошли США, Великобритания и Китай.