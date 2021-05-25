Овечкин рассказал, где собирается завершить карьеру

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в США. Слова хоккеиста приводит журналист Тарик Эль-Башир.

Форвард этим летом станет неограниченно свободным агентом, то есть сможет подписать контракт с любым другим клубом. Переговоры между Овечкиным и "Кэпиталз" протекают трудно, но хоккеист хотел бы завершить карьеру именно в этом клубе.

"Я уверен. Время еще есть. Конечно, я хочу закончить карьеру в "Кэпс", — заявил Овечкин.

Овечкин является рекордсменом клуба по количеству голов. В 2018 году "Кэпиталз" впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.