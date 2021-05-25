Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в США. Слова хоккеиста приводит журналист Тарик Эль-Башир.
Форвард этим летом станет неограниченно свободным агентом, то есть сможет подписать контракт с любым другим клубом. Переговоры между Овечкиным и "Кэпиталз" протекают трудно, но хоккеист хотел бы завершить карьеру именно в этом клубе.
"Я уверен. Время еще есть. Конечно, я хочу закончить карьеру в "Кэпс", — заявил Овечкин.
Овечкин является рекордсменом клуба по количеству голов. В 2018 году "Кэпиталз" впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".