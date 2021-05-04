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Панарин закончил сезон из-за драки с канадцем Уилсоном

Спорт » Командные виды » Хоккей

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин не сможет больше выйти на лёд в этом сезоне. Его команде осталось провести три матча, последний из которых состоится 8 мая.

Панарин в матче с "Вашингтоном" принял участие в потасовке с канадцем Томом Уилсоном. Форвард "Кэпиталз" сначала набросился на лежащего Павла Бучневича и два раза ударил его. Затем он повалил Панарина и нанёс несколько ударов по голове.

После матча стало известно, что Панарин получил травму нижней части тела. Для "Рейнджерс" игры, которые пропустит россиянин, не имеют турнирного значения. Команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

В плей-офф Восточного дивизиона вышли "Вашингтон", "Питтсбург", "Бостон" и "Айлендерс". Эти команды разыграют одну путёвку в полуфинал Кубка Стэнли.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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