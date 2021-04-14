UFC подтвердил бой Макгрегора и Порье, несмотря на их конфликт

UFC анонсировал бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Поединок состоится 10 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264.

Организация начала продажу билетов на третий бой между Порье и Макгрегором, говорится в сообщении UFC в Instagram.

Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что он не сделал платёж в благотворительный фонд в размере 500 тыс. долларов. Ирландец ответил заявлением об отмене боя и поисках нового соперника. Несмотря на это, UFC настоял на проведении поединка.

Макгрегор и Порье встретятся в октагоне в третий раз. В 2014 году ирландец победил нокаутом в первом раунде. В январе 2021 года американец взял реванш, отправив соперника в нокаут во втором раунде.

Чемпионский пояс в лёгком весе UFC остаётся вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. UFC пока не определил претендентов на титул, но бой Макгрегора и Порье не будет чемпионским.

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