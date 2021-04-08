Открытый чемпионат Франции по теннису начнётся на неделю позже. Турнир планировалось провесит с 23 мая по 6 июня. Теперь сроки Roland Garros — c 30 мая по 13 июня.
Организаторы турнира надеются таким образом привлечь на трибуны больше зрителей. К этому времени во Франции могут отменить ряд ограничений по коронавирусу. Так, в департаменте Сена-Сен-Дени около Парижа наблюдается снижение показателей по пандемии.
В 2020 году Roland Garros был перенесено с мая на сентябрь. Турнир выиграл испанец Рафаэль Надаль, который обыграл в финале Новака Джоковича.
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