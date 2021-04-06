КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио

Олимпийский комитет КНДР принял решение не отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио. Игры запланированы с 23 июля по 8 августа.

Заседание Олимпийского комитета состоялось 25 марта. Решение об отказе от участия в соревнованиях объясняют угрозой заражения спортсменов коронавирусом.

"Олимпийский комитет КНДР постановил не принимать участия в XXXII Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса", — говорится в заявлении организации, которое приводит портал Sports in DRP Korea.

Ранее Оргкомитет Игр в Токио сообщил, что соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Для спортсменов также будут существовать ограничения на передвижения, которые пока не были объявлены.

В 2018 году глава МОК Томас Бах посетил Пхеньян, после чего Олимпийский комитет КНДР объявил о намерении принять участие в Олимпиаде-2020 и Олимпиаде-2022 в Пекине.

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