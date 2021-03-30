Кокорин начал подготовку к матчу с "Аталантой"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин начал тренировки по индивидуальной программе. В марте российский футболист проходил лечение в римской клинике из-за повреждения мышцы.
Кокорин отыграл три неполных матча после перехода в "Фиорентину". Россиянин не отметился результативными действиями.
По сведения Firenze Viola, команда не сможет рассчитывать на участие Кокорина в ближайшем матче 3 апреля против "Дженоа". Вместе с тем, российский форвард успеет восстановиться к игре против "Аталанты" 11 апреля.
"Фиорентина" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Команда опережает зону вылета на семь очков.
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