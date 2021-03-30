Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала отвечать на претензии комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева. Журналист ранее заявил, что чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени организован плохо.
"Я ничего не читаю из высказываний Дмитрия Губерниева и ничего не комментирую. Я не общаюсь с ним и не хочу общаться", — заявила Вяльбе в интервью Telesport.
Олимпийская чемпионка отметила, что Губерниев старается заработать "хайп" по любому поводу. Комментатор ранее негативно отозвался о фильме "Белый снег", в котором рассказывается о жизни Вяльбе.
"Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и всё", — заявила Вяльбе.
Также глава ФЛГР отметила, что в российском спорте и на телевидении нет соперничества между лыжниками и биатлонистами.
"Это противопоставление создаёт единственный комментатор", — заявила Вяльбе.
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