Вяльбе назвала Губерниева "базарной бабой"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала отвечать на претензии комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева. Журналист ранее заявил, что чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени организован плохо.

"Я ничего не читаю из высказываний Дмитрия Губерниева и ничего не комментирую. Я не общаюсь с ним и не хочу общаться", — заявила Вяльбе в интервью Telesport.

Олимпийская чемпионка отметила, что Губерниев старается заработать "хайп" по любому поводу. Комментатор ранее негативно отозвался о фильме "Белый снег", в котором рассказывается о жизни Вяльбе.

"Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и всё", — заявила Вяльбе.

Также глава ФЛГР отметила, что в российском спорте и на телевидении нет соперничества между лыжниками и биатлонистами.

"Это противопоставление создаёт единственный комментатор", — заявила Вяльбе.