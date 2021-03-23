В "Севилье" отреагировали на информацию об интересе к Головину

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи заявил, что не знает об интересе клуба к полузащитнику "Монако" Александру Головину. Так руководитель клуба ответил на информацию Buzz Sport о том, что испанцы близки к подписанию контракта с россиянином.

"Эта информация не соответствует действительности", — приводит "СЭ" слова Мончи.

Головин в этом сезоне стал основным игроком "Монако". В 16 матчах полузащитник забил четыре гола и сделал семь результативных передач. Контракт игрока с монегасками действует до окончания сезона-2023/24.

"Монако" заплатил ЦСКА за игрока 30 млн евро. По версии французских журналистов, клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.