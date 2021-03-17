В американском Аспене завершился чемпионат мира по сноуборду и фристайлу-2021. Из-за пандемии турнир не смог принять Китай, поэтому соревнования растянулись на месяц и были проведены в четырёх городах. Кроме Аспена, старты приняли Алма-Ата, словенская Рогла и шведский Идре.
За год до Олимпиады-2022 медальный зачёт ЧМ неожиданно выиграла сборная России. Команда на турнире выступала без флага и гимна под сокращённым названием RSF (Russian Ski Federation). Несмотря на это, российские спортсмены смогли завоевать шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.
Золото
Серебро
Бронза
Второе место на чемпионате мира заняла команда Канады. В пятёрку лучших в медальном зачёте вошли Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.
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