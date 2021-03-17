Неожиданный триумф: Россия выиграла ЧМ по сноуборду и фристайлу

В американском Аспене завершился чемпионат мира по сноуборду и фристайлу-2021. Из-за пандемии турнир не смог принять Китай, поэтому соревнования растянулись на месяц и были проведены в четырёх городах. Кроме Аспена, старты приняли Алма-Ата, словенская Рогла и шведский Идре.

За год до Олимпиады-2022 медальный зачёт ЧМ неожиданно выиграла сборная России. Команда на турнире выступала без флага и гимна под сокращённым названием RSF (Russian Ski Federation). Несмотря на это, российские спортсмены смогли завоевать шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.

Российские призёры ЧМ по сноуборду и фристайлу

Золото

Максим Буров — акробатика (фристайл).

Анастасия Смирнова — параллельный могул (фристайл).

Анастасия Таталина — биг-эйр (фристайл).

Дмитрий Логинов — параллельный гигантский слалом (сноуборд).

София Надыршина — параллельный слалом (сноуборд).

Любовь Никитина, Павел Кротов, Максим Буров — командная акробатика (фристайл).

Серебро

Виктория Лазаренко — параллельный могул (фристайл).

София Надыршина — параллельный гигантский слалом (сноуборд).

Лана Прусакова — биг-эйр (фристайл).

Бронза

Павел Кротов — акробатика (фристайл).

Анастасия Смирнова — могул (фристайл).

Любовь Никитина — акробатика (фристайл).

Дмитрий Логинов — параллельный слалом (сноуборд).

Андрей Соболев — параллельный гигантский слалом (сноуборд).

Медальный зачёт ЧМ по сноуборду и фристайлу

Второе место на чемпионате мира заняла команда Канады. В пятёрку лучших в медальном зачёте вошли Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

Россия — 6+3+5 (всего — 14). Канада — 4+5+2 (11). Швейцария — 2+3+2 (7). Австралия — 2+2+1 (5). Новая Зеландия — 2+0+1 (3).