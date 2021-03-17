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Неожиданный триумф: Россия выиграла ЧМ по сноуборду и фристайлу

Спорт

В американском Аспене завершился чемпионат мира по сноуборду и фристайлу-2021. Из-за пандемии турнир не смог принять Китай, поэтому соревнования растянулись на месяц и были проведены в четырёх городах. Кроме Аспена, старты приняли Алма-Ата, словенская Рогла и шведский Идре.

Неожиданный триумф: Россия выиграла ЧМ по сноуборду и фристайлу

За год до Олимпиады-2022 медальный зачёт ЧМ неожиданно выиграла сборная России. Команда на турнире выступала без флага и гимна под сокращённым названием RSF (Russian Ski Federation). Несмотря на это, российские спортсмены смогли завоевать шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.

Российские призёры ЧМ по сноуборду и фристайлу

Золото

  • Максим Буров — акробатика (фристайл).
  • Анастасия Смирнова — параллельный могул (фристайл).
  • Анастасия Таталина — биг-эйр (фристайл).
  • Дмитрий Логинов — параллельный гигантский слалом (сноуборд).
  • София Надыршина — параллельный слалом (сноуборд).
  • Любовь Никитина, Павел Кротов, Максим Буров — командная акробатика (фристайл).

Серебро

  • Виктория Лазаренко — параллельный могул (фристайл).
  • София Надыршина — параллельный гигантский слалом (сноуборд).
  • Лана Прусакова — биг-эйр (фристайл).

Бронза

  • Павел Кротов — акробатика (фристайл).
  • Анастасия Смирнова — могул (фристайл).
  • Любовь Никитина — акробатика (фристайл).
  • Дмитрий Логинов — параллельный слалом (сноуборд).
  • Андрей Соболев — параллельный гигантский слалом (сноуборд).

Медальный зачёт ЧМ по сноуборду и фристайлу

Второе место на чемпионате мира заняла команда Канады. В пятёрку лучших в медальном зачёте вошли Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

  1. Россия — 6+3+5 (всего — 14).
  2. Канада — 4+5+2 (11).
  3. Швейцария — 2+3+2 (7).
  4. Австралия — 2+2+1 (5).
  5. Новая Зеландия — 2+0+1 (3).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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