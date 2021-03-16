Теннисист Карацев вышел в третий круг престижного турнира в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге турнира ATP 500 в Дубае выиграл у британца Дэниэла Эванса. Встреча завершилась в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:4.

Карацев в третьем круге сыграет против итальянца Лоренцо Сонего. Призовой фонд турнира составляет 1,8 млн долларов.

Для Карацева это второй турнир после успеха на Australian Open. В Австралии россиянин дошёл до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу.

27-летний Карацев занимает 42-е место в рейтинге ATP.