Кто сыграет за сборную России в марте: список Черчесова

Тренерский штаб сборной России определился со списком вызванных не первый в 2021 году сбор команды. В состав вошли 23 футболиста.

В конце марта команда Станислава Черчесова проведёт три отборочных матча ЧМ-2022 — против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Состав сборной России

Вратари

Антон Шунин ("Динамо").

Сослан Джанаев ("Сочи").

Юрий Дюпин ("Рубин").

Защитники

Георгий Джикия ("Спартак").

Юрий Жирков ("Зенит").

Вячеслав Караваев ("Зенит").

Александр Жиров ("Зандхаузен").

Фёдор Кудряшов ("Антальяспор").

Роман Нойштедтер ("Динамо").

Илья Самошников ("Рубин").

Андрей Семёнов ("Ахмат").

Игорь Смольников ("Краснодар").

Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники

Ильзат Ахметов (ЦСКА).

Александр Головин ("Монако").

Рифат Жемалетдинов ("Локомотив").

Роман Зобнин ("Спартак").

Алексей Ионов ("Краснодар").

Далер Кузяев ("Зенит").

Андрей Мостовой ("Зенит").

Магомед Оздоев ("Зенит").

Резиуан Мирзов ("Химки").

Алексей Миранчук ("Аталанта").

Даниил Фомин ("Динамо").

Нападающие

Артём Дзюба ("Зенит").

Антон Заболотный ("Сочи").

Александр Соболев ("Спартак").