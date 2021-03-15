Кто сыграет за сборную России в марте: список Черчесова

Тренерский штаб сборной России определился со списком вызванных не первый в 2021 году сбор команды. В состав вошли 23 футболиста.
В конце марта команда Станислава Черчесова проведёт три отборочных матча ЧМ-2022 — против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
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