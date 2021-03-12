Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание четвертьфинальных матчей Кубка России. Игры состоятся в начале апреля.

7 апреля одновременно начнутся два матча в южных регионах России. "Ахмат" в Грозном примет "Уфу", а "Сочи" на своём поле сыграет с "Локомотивом".

7 апреля, 19.00 — "Ахмат" (Грозный) — "Уфа".

7 апреля, 19.00 — "Сочи" — "Локомотив" (Москва).

8 апреля первыми в Самаре сыграют лидер ФНЛ "Крылья Советов" и московское "Динамо". Следом на поле в Туле выйдут "Арсенал" и ЦСКА.

8 апреля, 17.30 — "Крылья Советов" (Самара) — "Динамо" (Москва).

8 апреля, 19.30 — "Арсенал" (Тула) — ЦСКА (Москва).

На кону путёвка в Лигу Европы

Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап видоизменённой Лиги Европы. Если победитель Кубка в чемпионате обеспечит участие в Лиге чемпионов, то путёвка достанется бронзовому призёру РПЛ.

Финал Кубка России запланирован на 12 мая.