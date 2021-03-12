Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание четвертьфинальных матчей Кубка России. Игры состоятся в начале апреля.
7 апреля одновременно начнутся два матча в южных регионах России. "Ахмат" в Грозном примет "Уфу", а "Сочи" на своём поле сыграет с "Локомотивом".
8 апреля первыми в Самаре сыграют лидер ФНЛ "Крылья Советов" и московское "Динамо". Следом на поле в Туле выйдут "Арсенал" и ЦСКА.
Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап видоизменённой Лиги Европы. Если победитель Кубка в чемпионате обеспечит участие в Лиге чемпионов, то путёвка достанется бронзовому призёру РПЛ.
Финал Кубка России запланирован на 12 мая.
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