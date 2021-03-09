Автомобиль хоккеиста Казионова пробил стену паркинга в торговом центре

Водитель Porsche пробил стену многоуровневого паркинга в московском торговом центре "Ривер Парк". Автомобиль завис на уровне третьего этажа.

Владелец Porsche - Денис Казионов, известный хоккеист, который выступает в КХЛ. В результате происшествия никто не пострадал.

В данный момент Казионов находится без клуба. Он выступал за "Нефтехимик", "Автомобилист", минское "Динамо", "Металлург", "Сочи", "Торпедо", "Авангард" и другие команды.