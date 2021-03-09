Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Правительство РФ усилило контроль за потребительскими ценами
Верховный суд разъяснил, кто отвечает за списание социальных выплат
Нужно ли прививаться переболевшим COVID-19?
Перед тем, как взять питомца в дом
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки задержали в Кемерове
В Госдепе США рассказали, какие территории оккупировал Израиль
Не дадим наживаться на кризисе: депутат ГД о новом законопроекте
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Власти согласовали "слежку за ценами": кто займётся мониторингом

Во вторник станут известны два четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

Во вторник, 9 марта, плей-офф Лиги чемпионов продолжится ответными матчами 1/8 финала. Сегодня станут известны два участника четвертьфинальной стадии турнира.

Во вторник станут известны два четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" на своём поле примет "Севилью", у которой в первом матче выиграла со счётом 3:2. Испанцам необходимо выигрывать в два мяча.

Противоположная ситуация в паре "Ювентус" — "Порту". Португальцы первый матч на своём поле выиграли, поэтому туринцам теперь нужна домашняя победа.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

9 марта

  • 23.00 — "Боруссия" Д (Германия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 3:2. Прямая трансляция — "Матч Футбол 1".
  • 23.00 — "Ювентус" (Италия) — "Порту" (Португалия). Первый матч — 1:2. Прямая трансляция — "Матч ТВ".

10 марта

  • 23.00 — "Ливерпуль" (Англия) — "Лейпциг" (Германия). Первый матч — 2:0. Прямая трансляция — "Матч Футбол 1".
  • 23.00 — "ПСЖ" (Франция) — "Барселона" (Испания). Первый матч — 4:1. Прямая трансляция — "Матч ТВ".

16 марта

  • 23.00 — "Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия" М (Германия). Первый матч — 2:0.
  • 23.00 — "Реал" (Испания) — "Аталанта" (Италия). Первый матч — 1:0.

17 марта

  • 23.00 — "Бавария" (Германия) — "Лацио" (Италия). Первый матч — 4:1.
  • 23.00 — "Челси" (Англия) — "Атлетико" (Испания). Первый матч — 1:0.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Правительство РФ усилило контроль за потребительскими ценами
Верховный суд разъяснил, кто отвечает за списание социальных выплат
Нужно ли прививаться переболевшим COVID-19?
Перед тем, как взять питомца в дом
Агрессия Запада сделает Россию сильнее
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки задержали в Кемерове
В Госдепе США рассказали, какие территории оккупировал Израиль
Не дадим наживаться на кризисе: депутат ГД о новом законопроекте
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Власти согласовали "слежку за ценами": кто займётся мониторингом
Популярное
Красота
Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой

Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.

Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Евросоюз
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Человеческий фактор
Все погибшие в ДТП под Самарой были молодыми людьми
Новости Украины
Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину
Василий Амирджанов Казначейство России исполнит патриотический рэп Василий Амирджанов Усам Оздемиров Агрессия Запада сделает Россию сильнее Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто возглавил список рептилий-убийц Игорь Буккер
Военные новости
Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США
Мир. Новости мира
Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение
США нашли "другие инструменты" для ответа России
США и Канада. Новости и аналитика
США нашли "другие инструменты" для ответа России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников