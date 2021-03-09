Во вторник, 9 марта, плей-офф Лиги чемпионов продолжится ответными матчами 1/8 финала. Сегодня станут известны два участника четвертьфинальной стадии турнира.
Дортмундская "Боруссия" на своём поле примет "Севилью", у которой в первом матче выиграла со счётом 3:2. Испанцам необходимо выигрывать в два мяча.
Противоположная ситуация в паре "Ювентус" — "Порту". Португальцы первый матч на своём поле выиграли, поэтому туринцам теперь нужна домашняя победа.
9 марта
10 марта
16 марта
17 марта
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