Во вторник станут известны два четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Во вторник, 9 марта, плей-офф Лиги чемпионов продолжится ответными матчами 1/8 финала. Сегодня станут известны два участника четвертьфинальной стадии турнира.

Дортмундская "Боруссия" на своём поле примет "Севилью", у которой в первом матче выиграла со счётом 3:2. Испанцам необходимо выигрывать в два мяча.

Противоположная ситуация в паре "Ювентус" — "Порту". Португальцы первый матч на своём поле выиграли, поэтому туринцам теперь нужна домашняя победа.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

9 марта

23.00 — "Боруссия" Д (Германия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 3:2. Прямая трансляция — "Матч Футбол 1".

23.00 — "Ювентус" (Италия) — "Порту" (Португалия). Первый матч — 1:2. Прямая трансляция — "Матч ТВ".

10 марта

23.00 — "Ливерпуль" (Англия) — "Лейпциг" (Германия). Первый матч — 2:0. Прямая трансляция — "Матч Футбол 1".

23.00 — "ПСЖ" (Франция) — "Барселона" (Испания). Первый матч — 4:1. Прямая трансляция — "Матч ТВ".

16 марта

23.00 — "Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия" М (Германия). Первый матч — 2:0.

23.00 — "Реал" (Испания) — "Аталанта" (Италия). Первый матч — 1:0.

17 марта

23.00 — "Бавария" (Германия) — "Лацио" (Италия). Первый матч — 4:1.

23.00 — "Челси" (Англия) — "Атлетико" (Испания). Первый матч — 1:0.