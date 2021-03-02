Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новые санкции ЕС по Навальному "зацепили" видных российских чиновников
Жаждущих получить больше "лайков" пользователей сравнили с крысами
Розу Хайруллину задержали в Киеве из-за поездки в Крым
"Почему их не вспоминаете?": Жириновский напомнил, кто развалил СССР
Как сэкономить на подарках к 8 марта
Анкара опровергла "критский сценарий" по С-400
Михаил Амосов раскритиковал идею ликвидации маршруток в Петербурге
Стало известно, как легко отказаться от сладкого
МИД РФ объяснил противоречивость "ковид-сертификации" в ЕС

Сорина заняла пятое место в "разделке" на ЧМ по лыжным гонкам

Спорт

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 10-километровую гонку с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе. От первой контрольной отсечки и до самого финиша она наращивала преимущество. В итоге норвежка выиграла старт почти с минутным отрывом.

Второе места заняла шведка Фрида Карлссон, третьей стала Эбба Андерссон. Таким образом, женщины повторили пьедестал почёта в скиатлоне.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место. Отставание от третьей позиции составило 5,9 секунды.

ЧМ по лыжным гонкам, женская "разделка"

  1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23 минуты 9,8 секунды.
  2. Фрида Карлссон (Швеция) — +54,2.
  3. Эбба Андрессон (Швеция) — +1.06,2.
  4. Джесси Диггинс (США) — +1.12,0.
  5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.13,8.
  6. Шарлотт Калла (Швеция) — +1.16,3.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Россия снизит экспорт пшеницы почти в два раза
Жириновский написал заявление об уходе со всех должностей
Новые санкции ЕС по Навальному "зацепили" видных российских чиновников
Жаждущих получить больше "лайков" пользователей сравнили с крысами
Игорь Коротченко: российское танкостроение — лучшее в мире
Украина издевается над жителями Крыма
Сорина заняла пятое место в "разделке" на ЧМ по лыжным гонкам
Розу Хайруллину задержали в Киеве из-за поездки в Крым
"Почему их не вспоминаете?": Жириновский напомнил, кто развалил СССР
Как сэкономить на подарках к 8 марта
Популярное
Сырье
Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население

Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Общество
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Деньги
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Бывший СССР
Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!
Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь Василий Амирджанов Парадная история фатально бьёт по государству Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Дробыш обвинил Баскова в излишнем пафосе
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Мир. Новости мира
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников