Сорина заняла пятое место в "разделке" на ЧМ по лыжным гонкам

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 10-километровую гонку с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе. От первой контрольной отсечки и до самого финиша она наращивала преимущество. В итоге норвежка выиграла старт почти с минутным отрывом.

Второе места заняла шведка Фрида Карлссон, третьей стала Эбба Андерссон. Таким образом, женщины повторили пьедестал почёта в скиатлоне.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место. Отставание от третьей позиции составило 5,9 секунды.

ЧМ по лыжным гонкам, женская "разделка"

Тереза Йохауг (Норвегия) — 23 минуты 9,8 секунды. Фрида Карлссон (Швеция) — +54,2. Эбба Андрессон (Швеция) — +1.06,2. Джесси Диггинс (США) — +1.12,0. Татьяна Сорина (Россия) — +1.13,8. Шарлотт Калла (Швеция) — +1.16,3.