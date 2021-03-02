Сорина заняла пятое место в "разделке" на ЧМ по лыжным гонкам

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 10-километровую гонку с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе. От первой контрольной отсечки и до самого финиша она наращивала преимущество. В итоге норвежка выиграла старт почти с минутным отрывом.
Второе места заняла шведка Фрида Карлссон, третьей стала Эбба Андерссон. Таким образом, женщины повторили пьедестал почёта в скиатлоне.
Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место. Отставание от третьей позиции составило 5,9 секунды.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население