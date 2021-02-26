Тренер норвежцев поблагодарил Большунова за помощь в спринте

Тренер лыжной сборной Норвегии Арильд Монсен заявил, что российский лыжник Александр Большунов помог команде завоевать три медали в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов со старта лидировал в финальном заезде, но перед финишем его опередили Йоханнес Клебо, Эрик Валнес и Ховард Теугбель. Россиянин завершил спринт четвёртым.

"Большунов очень помог нам, мы этому рады. Ему нужно больше стараться и пытаться снова бежать спринт. Бывает так, что лыжники мощно выглядят на пути к финалу, но потом не выигрывают", — приводит Dagbladet слова Монсена.

Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам