Лукашенко передал власть в НОК Белоруссии сыну Виктору

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии провёл отчётно-выборное собрание. Президент страны Александр Лукашенко перестал быть главной НОК.

Новым главной организации избран Виктор Лукашенко, сообщает пресс-служба НОК.

Александр Лукашенко был президентом НОК с 1997 года, Виктор до этого занимал должность вице-президента. Ранее в отношении руководства НОК Белоруссии были введены временные санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В результате политического кризиса в Белоруссии МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко присутствовать на официальных мероприятиях, в том числе Олимпийских играх.