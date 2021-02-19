Союз биатлонистов России (СБР) в Telegram огласил решение тренерского штаба по мужской эстафетной гонке чемпионата мира в Поклюке. По сравнению с "бронзовой" гонкой в Антхольце, в составе команды нет Антона Бабикова.
Вместо него забойщиком команды станет Карим Халили. У биатлониста пока лучший результат среди россиян на чемпионате мира - шестое место в индивидуальной гонке.
Российскую четвёрку в эстафете составят:
Эти же спортсмены в воскресенье выйдут в заключительной гонке турнира - масс-старте.
Мужская эстафета состоится 20 февраля. Начало гонки - 17.00 по московскому времени. Транслироваться гонка будет по Первому каналу.
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