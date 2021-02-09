В новой форме сборной России на ЧМ будет чёрный цвет вместо красного

Российский биатлонист Карим Халили показал, какие изменения произошли в форме сборной на чемпионате мира в Поклюке. Ранее WADA и CAS запретили российским спортсменам использовать флаг РФ на форме во время крупных соревнований.

Сегодня в Поклюку была доставлена новая тренировочная форма сборной России. По словам Халили дизайн и материал костюма не изменился. Разработчики формы поменяли только расцветку - вместо красного на костюме появился чёрный цвет.