В новой форме сборной России на ЧМ будет чёрный цвет вместо красного

Российский биатлонист Карим Халили показал, какие изменения произошли в форме сборной на чемпионате мира в Поклюке. Ранее WADA и CAS запретили российским спортсменам использовать флаг РФ на форме во время крупных соревнований.
Сегодня в Поклюку была доставлена новая тренировочная форма сборной России. По словам Халили дизайн и материал костюма не изменился. Разработчики формы поменяли только расцветку - вместо красного на костюме появился чёрный цвет.
"Примерно тот же дизайн, только немного другая расцветка: вместо красного цвета - чёрный", - приводит ТАСС слова Халили.
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