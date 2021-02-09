"Слово "Россия" на две недели забыли": биатлонисты об атмосфере ЧМ

Аналитик российской биатлонной сборной Дмитрий Шукалович рассказал, как спортсмены готовятся к чемпионату мира, а также об атмосфере в Поклюке. Турнир стартует 10 февраля смешанной эстафетой.
Спортсмены проживают в 5 километрах от биатлонного стадиона. Российская команда старается выполнить все рекомендации по решению WADA. В частности, биатлонистам нельзя использовать национальную символику.
Видео об обстановке в сборной России в Поклюке опубликовала пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
"Если посмотреть на этого человека, то понять, откуда он — невозможно. А он из России", — заявил Шукалович.
Также аналитик команды показал, как выглядит название команды. Сборная России во время выступлений будет называться RBU.
"На нашей вакс-кабине написано RBU. Слово "Россия" на две недели пока забыли", — рассказал тренер.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.