"Слово "Россия" на две недели забыли": биатлонисты об атмосфере ЧМ

Аналитик российской биатлонной сборной Дмитрий Шукалович рассказал, как спортсмены готовятся к чемпионату мира, а также об атмосфере в Поклюке. Турнир стартует 10 февраля смешанной эстафетой.

Сборная России перед чемпионатом мира.

Спортсмены проживают в 5 километрах от биатлонного стадиона. Российская команда старается выполнить все рекомендации по решению WADA. В частности, биатлонистам нельзя использовать национальную символику.

Видео об обстановке в сборной России в Поклюке опубликовала пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Если посмотреть на этого человека, то понять, откуда он — невозможно. А он из России", — заявил Шукалович.

Также аналитик команды показал, как выглядит название команды. Сборная России во время выступлений будет называться RBU.