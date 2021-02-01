Российский вратарь "Рейнджерс" подрался с однокулбником

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев после поражения от "Питтсбурга" (4:5) не совладал с эмоциями. Голкипер подрался со своим партнёром по команде Тони Деанджело, сообщает The Athletic.

Потасовка произошла в подтрибунном помещении, дерущихся быстро разняли. В результате инцидента Деанджело потерял место в команде и был выставлен на драфт отказов. Защитник в этом сезоне провёл шесть матчей, набрав показатель полезности "-6".

Георгиев из-за потасовки был отстранён от воскресной тренировки команды, но он останется в клубе. 24-летний вратарь в этом сезоне провёл четыре игры, в которых одержал одну победу и провёл один "сухой" матч.

"Рейнджерс" — аутсайдер Восточного дивизиона. В восьми матчах команда набрала шесть очков.