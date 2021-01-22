Пауэрлифтер Денис Вильданов вызвал на бой блогера Давида Манукяна. Обладатель "самого большого бицепса России" захотел отомстить за Ольгу Бузову.
Ранее певица и ведущая обвинила Даву в избиении. Скандал между звёздной парой произошел спустя две недели после тайной свадьбы. Ольга заявила, что теперь свободна от отношений.
"Слушай, Дава, ну ты же вроде нормальный парень, а бьёшь Ольгу. Ну, она маленькая такая, кого бить?" — приводит "РЕН ТВ" слова Вильданова.
Спортсмен предложил Манукяну выйти в ринг по правилам бокса.
"Уверяю, со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой", — заявил Вильданов.
Вильданов в ближайшее время проведёт боксёрский бой против представителя ММА Максима Новосёлова.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.