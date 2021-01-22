Вильданов вызвал на бой Манукяна, избившего Бузову

Пауэрлифтер Денис Вильданов вызвал на бой блогера Давида Манукяна. Обладатель "самого большого бицепса России" захотел отомстить за Ольгу Бузову.

Ранее певица и ведущая обвинила Даву в избиении. Скандал между звёздной парой произошел спустя две недели после тайной свадьбы. Ольга заявила, что теперь свободна от отношений.

"Слушай, Дава, ну ты же вроде нормальный парень, а бьёшь Ольгу. Ну, она маленькая такая, кого бить?" — приводит "РЕН ТВ" слова Вильданова.

Спортсмен предложил Манукяну выйти в ринг по правилам бокса.

"Уверяю, со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой", — заявил Вильданов.

Вильданов в ближайшее время проведёт боксёрский бой против представителя ММА Максима Новосёлова.