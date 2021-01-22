Норвегия откажется от всех лыжных и биатлонных этапов

Норвежские власти могут запретить проведение любых международных соревнований. Под запрет попадут этапы Кубка мира по лыжным гонкам, биатлону, лыжному двоеборью и горным лыжам, сообщает Dagbladet.

Сегодня Министерство здравоохранения Норвегии выступило с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом. Соревнования с участием международных спортсменов назвали рискованными.