"Спартак" пока не завершил трансфер полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса. Медицинское обследование футболист пройдёт 16 января.
"Хендрикс станет игроком "Спартака" в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае", — приводит ТАСС слова главы пресс-службы красно-белых Антона Фетисова.
ПСВ сообщил о договорённости со "Спартаком" по трансферу игрока. В составе клуба из Эйндховена хавбек провёл 239 матчей.
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