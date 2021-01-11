Джефф Монсон завершил бойцовскую карьеру

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон завершил карьеру в 49 лет. Американец с 2013 года является гражданином России.

О завершении выступлений Монсон объявил в Facebook.

"Сейчас у меня есть возможность, работая в России с детьми и бездомными, вносить позитивные социальные изменения. Я понимаю, что я действительно счастлив, мне повезло", — написал Монсон.

В 2018 году Монсон выиграл выборы в Совет депутатов Красногорска.

В своей карьере Монсон провёл 88 боёв, в которых одержал 61 победу, потерпел 26 поражений и один раз свёл поединок к ничьей. Американец побеждал Сергея Харитонова, Александра Емельяненко и других российских бойцов. В 2011 году он проиграл Фёдору Емельяненко.